Funchal: 300 litros de bebida espirituosa japonesa apreendidos

O Comando Territorial da Madeira, através do Posto Territorial do Funchal, entre 1 de abril e 17 de maio, apreendeu cerca de 300 litros de bebida espirituosa japonesa, denominada “sake”, no Funchal.

Na sequência de uma operação em estabelecimentos de restauração, no âmbito dos impostos especiais de consumo e com incidência na comercialização e venda de bebidas alcoólicas, foi apreendido o referido álcool por violação das regras de selagem, bem como por falta de apresentação das declarações de introdução no consumo, ou documento equivalente, e comercialização de bebidas espirituosas já introduzidas no consumo noutra parcela do território nacional com fiscalidade diferenciada.

Foram ainda identificadas quatro pessoas, proprietárias dos estabelecimentos, e elaborados quatro autos de contraordenação.