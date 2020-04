Recolha de golfinho morto em São Vicente

O Comando Territorial da Madeira, através do Posto Territorial de São Vicente, colaborou, no passado dia 19, na recolha de um golfinho, em São Vicente.

Após informação de um cidadão, os militares verificaram que o golfinho encontrava-se já sem vida junto ao calhau. Posteriormente, a GNR da Madeira contactou com a Rede de Arrojamentos de Cetáceos do Arquipélago da Madeira (RACAM), sendo o cetáceo recolhido pelos membros daquela instituição e por militares da GNR, a fim de ser estudado e analisadas as causas de morte.