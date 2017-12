GNR Madeira faz doação de 23 quilos de peixe

Shares

O Comando Territorial da Madeira, através do Destacamento Territorial do Funchal, apreendeu, no passado dia 5 de dezembro, 23 quilos de peixe fresco, de diversas espécies, e diverso material de mergulho, na Ponta de S. Lourenço, Caniçal.

No decorrer de um patrulhamento, os militares fiscalizaram um individuo que tinha em sua posse o pescado, tendo este sido aprendido por exceder o limite de captura diária na pesca submarina.

Foi identificado um indivíduo e elaborado o respetivo auto de contraordenação.

O pescado foi entregue, depois de submetido ao controlo higio-sanitário pela entidade competente, a uma instituição portuguesa de solidariedade social.