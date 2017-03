Doação de 28 quilos de lapas apreendidas em S. Vicente

O Comando Territorial da Madeira, através do Destacamento Territorial do Funchal, apreendeu, no passado dia 28 de março, 28 quilos de lapas e diverso material de mergulho, em São Vicente.

No decorrer de uma ação de fiscalização, os militares abordaram uma viatura que transportava as lapas tendo estas sido aprendidas por terem sido capturadas em período de defeso.

Foram identificados dois indivíduos e elaborados os respetivos autos de contraordenação.

As lapas foram entregues, depois de submetidas ao controlo higio-sanitário pela entidade competente, a uma Instituição Portuguesa de Solidariedade Social.