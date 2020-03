Trabalhadores do turismo vivem “uma situação grave”

Os trabalhadores do sector do turismo na Região Autónoma da Madeira vivem “uma situação grave como nunca antes tinham presenciado” e, segundo o PCP, “todos os dias são conhecidos relatos (…) que informam e denunciam os atropelos aos seus direitos e garantias”. É tendo em conta esta realidade que o partido, através do seu deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, deu entrada no Parlamento Regional de um Projecto de Resolução intitulado «Defesa dos trabalhadores do turismo».

Os objectivos do PCP são “que o Governo Regional tome todas as medidas necessárias para garantir aos trabalhadores deste sector a protecção dos seus salários e remunerações por inteiro, bem como os seus postos de trabalho”, assim como que “tome todas as medidas necessárias para assegurar que as entidades patronais do sector cumprem todas as regras de higiene, saúde e segurança no trabalho e, desde logo, as diretivas emanadas pela DGS [Direcção Geral da Saúde], protegendo assim os trabalhadores deste sector e garantindo o cumprimento dos seus direitos nesta matéria”.