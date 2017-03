São Vicente disponibiliza raticida à população

A Câmara Municipal de São Vicente com a colaboração das Juntas de Freguesia do Concelho disponibiliza raticida à população, de forma a que se proceda à desratização das zonas rurais e urbanas do concelho. Ao todo são mais de três toneladas de raticida que a autarquia vai entregar às Juntas de Freguesia, e por sua vez, estas efetuam a distribuição pelos munícipes.

A entrega do raticida está agendada para hoje, terça-feira, com início às 16 horas, na Junta de Freguesia de São Vicente, passando pela Junta de Freguesia de Ponta Delgada e terminando na Junta de Freguesia de Boaventura, e conta com a presença do Secretário Regional da Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, e do Presidente da autarquia local, José António Garcês.