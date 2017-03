Edgar Silva acusa “inaceitável leviandade do governo”

Aproximam-se os dias da comemoração dos 600 Anos do Povoamento do Arquipélago da Madeira, acontecimento que importa invocar e celebrar com grande dignidade e solenidade, e que marca, de forma especial, a fase inicial dos chamados Descobrimentos.

O PCP-Madeira defende que “na comemoração dos 600 Anos, importa valorizar a forma de ocupação e o povoamento, o processo de valorização económica desta região insular, no contexto da expansão europeia, como o primeiro ensaio de processos, técnicas e produtos que serviram de base à afirmação expansionista para além da Europa e através do Atlântico. Na condigna comemoração dos 600 Anos do Povoamento do Arquipélago da Madeira, constitui dever desta Região Autónoma, e é do seu interesse específico, afirmar o desenvolvimento da informação e a valorização, no plano interno e nas mais variadas , amplas e diversificadas plataformas internacionais, de quanto representa a Madeira para o Mundo, uma vez que “aqui foram lançadas as bases sociais e económicas do mundo atlântico” (Alberto VIEIRA, Abel FERNANDES, Emanuel JANES, Gabriel PITA, História da Madeira, pág. 20)”.

Segundo Edgar Silva: “Deste modo, justificava-se a necessária antecedência no lançar de uma dinâmica preparatória das comemorações, no desenvolvimento da correspondente orientação programática e na concretização dos eventos a calendarizar por esta Região Autónoma. Exigia-se uma reflexão quanto às motivações, objectivos e projectos das comemorações dos 600 Anos do Povoamento do Arquipélago da Madeira. Exigia-se a planificação de uma centralidade estratégica sobre os ‘600 Anos’”.

Continua: “Quando já deveria estar planificada toda a linha de programação entre 2018 e 2020, com investimentos devidamente assumidos, até agora o Governo Regional nada concretizou.

Porque estamos perante uma inaceitável leviandade da parte do Governo Regional, colocando em causa o interesse regional, o PCP decidiu requerer a urgência da presença do Governo no Parlamento para ser questionado sobre esta matéria”.

