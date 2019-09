A CDU realizou uma iniciativa política regional no centro da Freguesia do Monte, no Concelho do Funchal, apontando as falsas promessas do PSD e do PS, de Miguel Albuquerque e de Paulo Cafôfo, quanto à requalificação do Centro Histórico do Monte.

Nesta manhã, junto à antiga estação do comboio, toda degradada, que continua a manchar o Monte, disse Edgar Silva: «A CDU coloca uma faixa com a acusação de “Troca tintas!” para denunciar as falsas promessas quanto à valorização do potencial turístico do Monte, as falsas promessas quanto ao projecto do romantismo do Monte, da recuperação do património e da memória histórica.»

Como disse Edgar Silva, o que está em causa é a falsa mudança de Albuquerque e de Cafôfo, « é que Miguel Albuquerque anunciou em 2009 o projecto do “Comboio do Monte” e a dinamização do “Monte romântico”, que deveria estar a funcionar até 2011. Tudo mentira! Tudo troca tintas! Depois, veio Paulo Cafôfo prometer que a antiga estação de comboio seria transformada em núcleo histórico, turístico e cultural; prometeu requalificar o Largo da Fonte… Tudo mentira! Tudo troca tintas! Nada da mudança que anunciaram teve concretização. Enganaram a população. Quer o PSD, quer o PS; quer Miguel Albuquerque, quer Paulo Cafôfo; ambos contribuíram para que uma prometida mudança desse lugar à desconfiança.»

Nesta iniciativa disse Edgar Silva que «a fraude política não pode ser premiada. Mas a desconfiança não pode triunfar. É possível um outro rumo para a Autonomia, é possível combater e derrotar a política troca tintas.»