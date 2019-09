Mais investimento em Saúde nos próximos 4 anos

“O investimento na saúde tem sido uma prioridade inequívoca do Governo de Miguel Albuquerque”, sublinhou hoje a candidatura do PSD às Eleições Regionais de 22 de setembro, numa visita ao Centro de Saúde de Câmara de Lobos, que teve por porta-voz Bruno Sousa.

O candidato ressalvou que, nos últimos 4 anos, foram investidos mais de 15 milhões de euros na remodelação, construção e melhorias na rede de Centros de Saúde e nos cuidados hospitalares existentes na Região Autónoma da Madeira.

“Foram remodelados 16 Centros de Saúde e foi construído um novo Centro de Saúde. Precisamente este Centro de Saúde de Câmara de Lobos, que foi inaugurado em 2017 e que hoje visitamos.”

Bruno Sousa sublinhou que, “a par dos investimentos nos Centros de Saúde, o investimento também foi uma realidade nos cuidados hospitalares, com destaque para as intervenções no Hospital João de Almada, a 1ª fase do Hospital dos Marmeleiros e as várias intervenções no Hospital Dr. Nélio Mendonça, sem esquecer a grande conquista deste mandato, que foi o arranque do processo para a construção do novo hospital central da Madeira”.

Segundo o candidato, “o arranque do novo hospital só foi possível pela perseverança do Governo Regional do PSD, pois o Governo da República tudo fez e tem feito para atrasar este processo”.

Nos próximos 4 anos, para além da realidade do Novo Hospital, o PSD quer reabilitar totalmente o Hospital dos Marmeleiros, assim como os restantes Centros de Saúde, numa lógica de que o investimento em saúde é fundamental e esse investimento tem necessariamente de passar não só pela qualidade dos serviços que são prestados, mas também pelas condições físicas das unidades, seja ao nível dos cuidados primários, seja ao nível dos cuidados hospitalares.