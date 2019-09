PS-M promove conferência “Acesso à Saúde: Um Direito”

O Partido Socialista promove, esta sexta-feira, dia 6 de setembro, pelas 18h30, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, uma conferência subordinada ao tema “Acesso à Saúde: Um Direito”. A iniciativa contará com a participação de médicos e enfermeiros, bem como do candidato do PS-M a presidente do Governo Regional, Paulo Cafôfo, que irá explicar as medidas que o seu programa prevê nesta área prioritária.

A conferência tem o seguinte programa:

Acesso à Saúde: Um Direito

18:30h – Auditório da Reitoria da UMa

Participação: Maria de Belém – Determinantes Sociais da Saúde

Cuidados Primários Abrangentes e de Proximidade

Ana Isabel Cunha – Médica

Cátia Neves – Enfermeira

Moderação: Élvio Jesus

Urgências: desafios para o futuro

Manuela Lélis – Médica

Mónica Pimenta – Enfermeira

Moderação: António Pedro Freitas