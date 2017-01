CMF visitou Patronato de São Pedro

Os Encontros com as Pessoas, as Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, visitaram ontem o Patronato de São Pedro, no decurso das visitas previstas para a freguesia durante todo o mês de janeiro. O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, acompanhado do restante Executivo, pôde, assim, visitar as instalações situadas na Cruz de Carvalho, que incluem uma creche e um jardim de infância. O Patronato é uma obra da Diocese do Funchal, estando integrada na Paróquia da Sagrada Família, junto à respetiva Igreja. Foi justamente o pároco Nélio Mendonça quem dirigiu a visita, que também contou com a presença de António Gomes, Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro.

Paulo Cafôfo começou por explicar o propósito dos Encontros com as Pessoas, sublinhando que ir ao encontro de associações com realidades menos conhecidas, e emprestar-lhes a devida notoriedade, é uma parte fulcral da iniciativa, ao mesmo tempo que se percebem, no terreno, quais são as dificuldades com que estas instituições convivem todos os dias. O Presidente destacou o papel importante que o Patronato assume na comunidade, numa paróquia com um cariz bastante tradicional, veiculando a recetividade da Autarquia em colaborar com diversos melhoramentos nas instalações, nomeadamente ao nível da oferta educativa prestada.

O Patronato, na voz do Padre Nélio Mendonça, expressou o reconhecimento pela visita, referindo que o diálogo saudável com a Autarquia é indispensável para o bom funcionamento das instituições.