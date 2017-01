JPP: “é necessário e urgente reduzir o imposto sobre a gasolina e o gasóleo”

O Juntos pelo Povo (JPP) considera que o Governo Regional tem transmitido informações, através de “intensa publicidade governativa, que não correspondem totalmente à verdade”, por isso assumiu o “dever político de esclarecer e defender os interesses do povo Madeirense”.

Em conferência de imprensa, na Avenida do Mar, Orlando Fernandes deixou uma mensagem bem clara à população da Madeira:

– Através desta campanha, o Governo pretende desviar a atenção dos elevados impostos que o povo paga, com juros muito pesados, desde que o executivo regional perdeu o controlo sobre a sua dívida. E além do IRS e do IVA, ainda pagamos o imposto sobre os combustíveis.

Orlando Fernandes, membro do órgão de fiscalização do JPP, afirma que é chegado o momento do Governo Regional proceder a uma revisão deste imposto, já que o valor pago na Madeira representa o mais elevado do país, superior aos Açores e ao continente.

“É necessário e urgente reduzir o imposto sobre a gasolina e o gasóleo e o JPP, através do seu grupo parlamentar, apresentará uma proposta, responsável e exequível, de redução deste imposto, de forma a devolver aos cidadãos algum do poder de compra que lhes foi retirado pelo PSD e pelos seus governos”, revelou.