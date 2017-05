“Se o Governo devolvesse o que roubou haveria mais investimento em Santa Cruz”

O Juntos pelo Povo (JPP) esteve, esta manhã, no Caniço, para apresentar o investimento em curso no centro daquela cidade, que está a ser completamente asfaltada.

Filipe Sousa sublinhou que esta é uma resposta aos que criticam a autarquia de Santa Cruz de nada fazer, afirmando que já há muito tempo que não se via investimento igual, nem mesmo em período eleitoral e durante os mais de 20 anos em que o PSD foi poder naquele concelho.

O líder do JPP e presidente da Câmara de Santa Cruz diz que primeiro foi preciso regularizar e equilibrar as contas e que agora a autarquia só não faz mais porque o Governo Regional “roubou” dinheiro ao povo do concelho, através de negócios no Parque Industrial da Cancela e através da retenção de verbas do IRS, que ainda não foram pagas.

Neste sentido, Filipe Sousa aproveitou a oportunidade para deixar um apelo público ao presidente do Governo Regional: “Senhor Presidente do Governo devolva ao povo de Santa Cruz aquilo que roubou, nomeadamente por via da venda de um lote do Parque Empresarial da Cancela, que é pertença do município. É dinheiro do Povo, é cerca de meio milhão de euros que daria para demonstrar que queremos e temos ambição de investir mais neste concelho”. Disse, a propósito, que se esse dinheiro fosse devolvido daria para intervir em outras tantas zonas necessitadas, nomeadamente nas zonas altas da freguesia do Caniço, como é o caso do Caminho das Eiras, Estrada do Serralhal e Estrada dos Moinhos. Por outro lado, Filipe Sousa fez também um apelo ao secretário regional das Finanças, que “está agora muito empenhado nas lides partidárias, nomeadamente no apoio a todos aqueles que delapidaram as finanças de Santa Cruz, em vez de devolver, de uma vez por todas, o milhão e seiscentos mil euros de IRS, que são devidos ao povo deste concelho”.

O líder do JPP e autarca salientou que a devolução de todas estas verbas, que considera estarem a ser roubadas pelo Governo Regional ao Povo, daria para outros investimentos necessários, como é o caso do ataque às perdas de água.

“Já estamos a trabalhar nesse sentido, mas esse dinheiro que o Governo Regional roubou aos santacruzenses daria uma folga para que este executivo pudesse responder a outras necessidades”.

De qualquer forma, Filipe Sousa garante que outros investimentos estão a ser projetados e em breve serão apresentados à população “sem qualquer tipo de preconceito, porque é essa a nossa forma de estar na política”.