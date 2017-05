Piscina Naturais abrem em pleno após obras de manutenção

As piscinas naturais de Porto Moniz considerados por muitos o ex-libris do concelho, reabriram em pleno após obras de manutenção.

A intervenção teve como objetivo a melhoria deste espaço e recuperação de algumas zonas fustigadas pelas intempéries do inverno.

Esta infraestrutura municipal oferece aos visitantes a possibilidade de desfrutar de umas piscinas galardoadas, desde 1993, com a Bandeira Azul, mas também, desde 2012, com o Galardão de Praia com Qualidade de Ouro, atribuído pela QUERCUS.

A cerimónia de Hastear da Bandeira Azul 2017, realiza-se-à, no dia 1 de junho, pelas 12h30, nas piscinas naturais.