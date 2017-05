Dionísio Pestana distinguido com o Prémio Excellens Oeconomia

O Presidente do Pestana Hotel Group, na pessoa de Dionísio Pestana, foi distinguido com o Prémio Excellens Oeconomia, na categoria Empresa que mais contribuiu em prol da Sustentabilidade da Economia em Portugal. Esta distinção premeia a sustentabilidade do Grupo liderado por Dionísio Pestana em 45 anos de atividade do Pestana Hotel Group.

Auditados pela Price Waterhouse Coopers, os Prémios Excellens Oeconomia, que vão na sua 5ª edição, distinguem e premeiam anualmente uma Empresa e uma Personalidade que, inequívoca e sustentadamente contribuem para o progresso económico do país.

Em discurso, durante a cerimónia, Dionísio Pestana realçou a actual jovem e dinâmica equipa Pestana que considera serem os melhores do mercado nas suas áreas e a quem confia a gestão diária do Grupo. Frisou igualmente que o actual sucesso do Grupo se deve aos pilares estratégicos definidos, mas acima de tudo ao trabalho árduo e consistente das equipa. Para o futuro a aposta passa pelo ritmo de expansão acelerado e sustentado que atingirá os 100 hotéis nos próximos dois anos.

Nesta distinção, o Júri é composto por um ilustre painel de notáveis individualidades nacionais do mundo académico e empresarial de reconhecido mérito e valor – Alberto Castro, António Brochado Correia, António Gomes Mota, António Lobo Xavier, António de Sousa, Emílio Rui Vilar, Fátima Barros, João Salgueiro, José Manuel Fernandes, Luís Amado, Luís Marques Mendes, Madalena Cascais Tomé, Miguel Setas, Raul Vaz, Pedro Rebelo de Sousa e Ricardo Reis.

Este prémio considera este exigente conjunto de critérios: Competitividade e Crescimento: Inovação; Flexibilidade e Resiliência Geração de Riqueza: Valor Acrescentado Percepcionado; Retorno aos Stakeholders. Desequilíbrios Externos; Balança Comercial; Balança de Transacções Correntes Utilização de Recursos: Criação de Emprego; Potenciação de Recursos Endógenos, Imagem/Marca País Contas Públicas: Receita Fiscal; Responsabilidade Social. Rigor e comparabilidade na informação;

Fundado em 1972 o Pestana Hotel Group é o maior grupo hoteleiro multinacional de origem portuguesa, com 7 mil colaboradores em todo o mundo. Líder de mercado detém e gere 90 hotéis, totalizando mais de 11.000 quartos em 15 países e 4 continentes.

Com 1.1 biliões de euros em activos, irá ultrapassar a fasquia dos 100 hotéis até 2018.