Dionísio Pestana distinguido com o Prémio Carreira

A ACEPI entregou, em Lisboa, num jantar que contou com a presença do secretário de Estado Adjunto e do Comércio, Paulo Alexandre Ferreira, e mais de 300 convidados, os Prémios NAVEGANTES XXI, que englobaram este ano um total de 21 distinções, 20 nas categorias a concurso e um Prémio Carreira.

O Prémio Carreira ACEPI NAVEGANTES XXI 2017 foi atribuído a Dionísio Pestana, Chairman e CEO do Grupo Pestana, pela “sua assinalável carreira e pelo inegável contributo para o desenvolvimento da Economia Digital em Portugal, nomeadamente através dos projetos desenvolvidos no setor hoteleiro e do turismo, e que muito têm contribuído para projetar uma imagem de excelência do nosso país”.

Nascido a 8 de abril de 1952, Dionísio Pestana, licenciado em Business Management pela Universidade de Natal – África do Sul, é Presidente do Pestana Hotel Group, o maior grupo multinacional de origem portuguesa e 25º na Europa, que completa 45 anos em 2017, e que atualmente detém e gere cerca de 90 hotéis em 15 países e 4 continentes, totalizando mais de 11.000 quartos, 13 empreendimentos de timeshare, 6 campos de golfe, projetos de imobiliário turístico e um operador.