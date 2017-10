Governo dos Açores abre candidaturas para a primeira incubadora de artesanato

Shares

A Vice-Presidência do Governo dos Açores, através do Centro Regional de Apoio ao Artesanato (CRAA), abre, a partir de hoje, o prazo de candidaturas para a primeira incubadora de artesanato da Região.

A Azores Craftlab, conforme o regulamento publicado em Jornal Oficial, é um projeto que visa apoiar projetos e ideias de negócio na área do artesanato, em especial na tecelagem, lã, olaria e cerâmica, entre outras.

Esta incubadora, prevista no Programa de Governo, foi concebida para acolher empresas ou projetos, identificando oportunidades e transformando-as em negócios lucrativos, oferecendo uma estrutura configurada para estimular, agilizar e favorecer o seu desenvolvimento.

A Azores Craflab, localizada no centro de Ponta Delgada, disponibiliza aos futuros empreendedores instalações totalmente equipadas, consultoria, formação, acesso a soluções de financiamento e apoio à comercialização de produtos e serviços.

As candidaturas, que decorrem até 30 de novembro, podem ser feitas através do endereço www.artesanato.azores.gov.pt ou diretamente no Centro Regional de Apoio ao Artesanato, na rua Conselheiro Dr. Luís Bettencourt, n.º 24, em Ponta Delgada.