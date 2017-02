O Juntos pelo Povo (JPP) realizou uma conferência de imprensa, esta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, junto ao Jardim Botânico.

O deputado Rafael Nunes deu a conhecer o projeto de resolução do JPP que recomenda ao Governo Regional medidas no sentido de minimizar constrangimentos relacionados com a pouca oferta de estacionamento nas imediações do Jardim Botânico da Madeira.