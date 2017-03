O Juntos pelo Povo (JPP) realizou uma iniciativa, na manhã desta segunda-feira, junto às ribeiras do Funchal.

O deputado Carlos Costa deu a conhecer que o JPP considera que a opção de betonar as muralhas centenárias de basalto das ribeiras do Funchal desrespeitam a obra secular da canalização em pedra, executada após a aluvião de 1803, por parte do brigadeiro Reinaldo Oudinot.