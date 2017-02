“Blogs corporativos” como alavancagem de negócio

A Associação Comercial e Industrial de Barcelos, promoveu, no dia 2 de Fevereiro no seu Salão Nobre, o Workshop “Como tirar benefícios de blogs corporativos” integrado no ciclo de workshops subordinado ao tema “Marketing e Vendas”.

Este ciclo de workshops tem como objetivo explicar as implicações e as boas práticas, expandindo qualquer modelo de negócio para o mundo cada vez mais virtual. O Marketing digital aumenta a divulgação, fomenta a procura, impulsiona as vendas.

Na abertura do Workshop o Presidente da ACIB, João Albuquerque, referiu a importância da abordagem a um tema diferente, de elevado interesse para as empresas. “Graças à internet e à globalização, passou a existir o acesso fácil e rápido à informação, via computadores, tablets ou telemóveis e à presença nas redes sociais. É uma tendência irreversível e as empresas têm que se adaptar”. O presidente da ACIB acrescentou que “o Marketing online é essencial para que as empresas vinquem o seu posicionamento no mercado. O Marketing via blogs corporativos ajudam as empresas a encontrar novos clientes, a conhecer as suas preferências e a construir relações duradouras com os mesmos. As empresas têm que estar sensibilizadas para este investimento e têm que perceber o retorno do mesmo.

O Presidente da ACIB, referiu ainda que as empresas têm que criar as ferramentas de marketing mais adequadas à sua realidade, têm que alimentar esses instrumentos de comunicação/divulgação do seu negócio. As empresas da região têm que se preparar para o desafio que constitui o Marketing Digital.

Na grande maioria dos casos, as empresas da região ainda não apostam numa Estratégia Digital que integre um Blog Corporativo. Este constitui um poderosíssimo instrumento influenciador para projetar a imagem e negócio das empresas e na região ainda existe muito a fazer e a explorar nesta área”.

Neste evento, Gonçalo Sousa, gestor da empresa Beat Digital, dinamizador da ferramenta de Marketing “Estratégia Digital”, como especialista na área de construção de blogs, começou por demonstrar de uma forma direta e prática os benefícios da economia digital. A presença online é cada vez mais uma forma privilegiada de marketing para as marcas e organizações. Existem, no entanto, várias técnicas e ferramentas associadas à sua utilização que todos os gestores não podem ignorar, sob o risco de não obter os resultados pretendidos, e os blogs são uma valiosa ferramenta de marketing, com benefícios ainda desconhecidos por muitos empresários.

Gonçalo Sousa referiu que o que existe habitualmente nas PME’s nacionais é apenas um website institucional com apresentação de serviços, currículo, portefólio, contactos. Ou seja, um website que serve sobretudo como cartão de visitas. A estratégia digital de qualquer empresa que deseja ter sucesso na Internet deverá integrar uma comunicação digital que apresente mais do que uma simples tentativa de venda de produtos ou serviços através de um website.

Este orador partilhou com os presentes que o ideal é a empresa criar um Blog Corporativo que seja um ponto de encontro para pessoas informadas, participativas e envolvidas no seu segmento específico e, se possível, influenciadoras dos comportamentos de outros.

Se uma empresa apoiar a sua identidade em determinado sector de negócios, será dentro da cultura desse mesmo sector que terá de atuar como emissor, recetor, interlocutor, promotor e instigador. Para fazer isso com eficácia e controlo, o Blog Corporativo é uma ferramenta fundamental.

Qualquer negócio terá mais sucesso quanto mais envolvimento, emoção, relacionamento e sentimento existir com o público-alvo. E esses valores podem e devem ser transmitidos através de um Blog Corporativo que pratique Marketing de Conteúdo.

Gonçalo Sousa, terminou a sua intervenção referindo que um Blog Corporativo pode: gerar mais autoridade para a sua empresa, criar reputação junto do público-alvo através da presença com Marketing de Conteúdo no campo de pesquisa orgânica do Google e nas redes sociais, capturar listas de e-mail qualificadas para Funis de Venda previamente estabelecidos.

Com este evento as seis dezenas de empresários ficaram a perceber que os Blogs Corporativos ou Blogs Empresariais constituem uma das melhores estratégias para as empresas atingirem o público-alvo necessário na Internet. Ficou demonstrado de um modo sucinto como as PME’s devem apostar no Marketing de Conteúdo dentro de um Blog dinâmico e ativo como uma verdadeira extensão da sua comunicação digital.

No encerramento da Palestra a coordenadora do departamento de formação da ACIB, Carmo Pimenta enfatizou a importância da temática e fez alusão ás técnicas usadas pela ACIB para divulgação das suas atividades e projetos e informou o próximo workshop integrado no ciclo de workshops alusivo ao tema “Marketing e Vendas” decorrerá dia 9 de fevereiro com a temática “Facebook Marketing” com José Carvalho da empresa Businezz.