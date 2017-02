ACIB promoveu Workshop “Visual Merchandising & Store Design”

A Associação Comercial e Industrial de Barcelos, promoveu, no dia 16 de Fevereiro no seu Salão Nobre, o Workshop alusivo ao tema: “Visual Merchandising & Store Design – A Experiência do Consumidor”.

Na abertura do Workshop o Vice-Presidente da ACIB, Francisco Pereira, sensibilizou as empresas para a necessidade constante de atualização e participação em eventos que possam ser uma ajuda na evolução dos negócios. Referiu que a ACIB sempre desenvolveu e irá desenvolver eventos que permitam dar a conhecer ferramentas e técnicas para que os empresários, gestores, empreendedores e público em geral possam desenvolver a sua atividade aumentando os resultados.

Neste evento, Acácio Viegas, visual artist & designer, professor universitário e especialista em visual merchandising, começou por contextualizar o visual merchandising em palavras. Promover, informar, servir, comunicar, destacar, entreter… entre muitas outras de forma a definir o visual merchandising no contexto de loja.

O orador indicou quais as áreas de intervenção do visual merchandising, que vai desde o retalho até aos espaços/serviços públicos. Focou também a importância do visual merchandising como uma forma de educar o consumidor e reforçar a imagem da loja.

Acácio Viegas referiu que a melhor forma de atrair o cliente é através da captação da sua atenção, encantando-o e surpreendendo-o. Por isso o ponto central deste tema deve passar pela história que devemos associar ao ponto de venda/produto/serviço, contextualizando-o e adaptando-a ao cenário adequado, a loja.

Contando uma boa história mostrar-se ao cliente que o produto ou serviço lhe oferece aquilo que ele quer e deseja, permite que se visualize dentro da história.

Outros pontos abordados foram como captar a tenção, encantar e surpreender, criando uma boa experiência em loja. Para isso é fundamental a atenção dispensada aos seguintes pontos: Design/Ambiente, correta exposição e organização dos produtos, inspirar os clientes, iluminação, fachadas, cor, temperatura, aroma, montras/vitrines, atendimento, novas tecnologias, E-commerce e ponto de venda digital, POP-UP e E-visual merchandising.

Acácio Viegas, terminou a sua intervenção recomendando a uma plateia repleta de empresários de diversos sectores de actividade da região, que desenhem uma boa experiância para os seus clientes. Associem uma boa história ao produto/serviço/loja. Antes, durante e após a venda.

Com este evento as seis dezenas de empresários ficaram a perceber que o Visual Merchandising tem uma importância muito significativa no processo de escolha dos consumidores, permitirá atrair o cliente e fazendo-o vivenciar uma experiência única.

No encerramento da Palestra a coordenadora do departamento de formação da ACIB, Carmo Pimenta, reforçou a necessidade de atualização constante por parte das empresas, gestores, empreendedores e sobretudo dos mais jovens que irão ingressar no mercado de trabalho, com fator diferenciador num mercado cada vez mais competitivo e evolutivo.

Agradeceu a presença de muitas empresas que se associaram a este ciclo de workshops tornando-o um sucesso. Informou que irá ser dada continuidade a este modelo de eventos sendo que o próximo workshop decorrerá já dia 23 de fevereiro 14h30 com a temática “Como ter um negócio extraordinário em tempos de incerteza: descomplicando a transformação de desejos em resultados» sendo o Prof. Dr. Carlos Simões Adegas o orador convidado.