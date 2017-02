Realiza-se a cerimónia de assinatura de protocolos com as associações culturais, desportivas e sociais do concelho, assim como com as Juntas de Freguesia, e Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava a ter lugar na próxima quarta-feira, 1 de Março, pelas 12:00 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal.