Endividamento subiu apenas no sector público

O endividamento do sector público teve um acréscimo de 11,2 mil milhões de euros em 2016, enquanto houve uma redução de 3,9 mil milhões de euros no endividamento do sector privado. Os dados foram revelados no boletim estatístico divulgado hoje pelo Banco de Portugal (BdP).

Segundo o regulador, “a evolução do endividamento do sector público reflecte o incremento do financiamento concedido pelo sector financeiro e pelos particulares, que foi parcialmente compensado pelo decréscimo do financiamento externo”, assinala o BdP. “Ao nível do sector privado, observou-se a redução do endividamento das empresas em 2,3 mil milhões de euros e dos particulares em 1,6 mil milhões de euros. Estas evoluções reflectem a redução do financiamento obtido junto do sector financeiro, ainda que o endividamento externo das empresas tenha aumentado.”

No final do ano passado, a dívida total do sector público e privado não-financeiro ascendia a 715,8 mil milhões de euros.