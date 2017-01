O endividamento da Parque Escolar baixou de 1.140 milhões de euros em 2013 para 1.086 milhões de euros em 2015, apurou o Tribunal de Contas (TdC) numa auditoria cujas conclusões foram divulgadas esta quinta-feira.

O TdC considera necessário dar seguimento à elaboração de relatórios de execução do Programa de Modernização de Estabelecimentos do Ensino Secundário (PMEES) e ao relatório de execução do Plano de Contenção de Custos de Investimento.

O programa abrangia um universo de 332 escolas a requalificar, número reduzido para 309 na revisão feita em 2012 e para 173 na de 2016. Para um orçamento global de 2.391 milhões de euros, a execução financeira ascendia, no final de 2015, a 2.272 milhões de euros.