Marine le Pen com vantagem nas presidenciais francesas

Uma grande sondagem publicada esta quinta-feira, pelo jornal “Le Monde”, confirma as tendências já reveladas em anteriores estudos: a consolidação de Marine le Pen na primeira volta das eleições presidenciais francesas.

Emmanuel Macron, ex-ministro da Economia de Manuel Valls, encontra-se em vantagem sobre aquele que foi até há poucas semanas primeiro-ministro de França e agora também candidato à investidura socialista nas primárias. Macron está com cerca de dez pontos de vantagem sobre Valls e outros eventuais candidatos socialistas.

A sondagem do “Le Monde” confirma as dificuldades da afirmação da candidatura de François Fillon, que perde alguns pontos depois de ter sido a surpresa nas primárias da direita e de ter chegado a estar à frente nas intenções de voto. Tem menos dois pontos que Marine le Pen, que surge à frente com 25/26 por cento das intenções de voto.

A vantagem da líder nacionalista francesa é relevante. Ao contrário do antigo primeiro-ministro de Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, Marine le Pen ainda nem sequer arrancou verdadeiramente com a sua campanha.