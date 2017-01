Ferrari à venda em Portugal por cerca de 4 milhões de euros

Um Ferrari 275 GTB/4, fabricado em Janeiro de 1968, está à venda em Portugal por cerca de 4 milhões de euros. É um dos carros mais cobiçados do mundo, do qual foram feitos apenas 280 exemplares.

O clássico, com 49 anos, foi colocado à venda pela LuxuryWorld Car Internacional de Coimbra. Está equipado com um motor V12, em posição dianteira, com 300cc e tem 64.638 quilómetros percorridos.

Em 2004, a revista ‘Sports Car International’ elegeu o modelo como o sétimo automóvel na lista ‘Top Sports Cars of the 1960s’.

O recorde na venda de um Ferrari pertence ao 275 GTB/4 NART Spider, transacionado em 2013 por 20 milhões de euros.