Documentário sobre os Arcade Fire sai a 27 de janeiro

Os Arcade Fire irão editar, em breve, um documentário acompanhado de uma gravação de um concerto ao vivo. The Reflektor Tapes e Live At Earls Court têm data de lançamento marcada para o próximo dia 27 de janeiro.

Como o nome indica, The Reflektor Tapes documenta o processo criativo e as sessões de gravação de Reflektor, o último álbum da banda canadiana, editado em 2013. O filme foi realizado por Khalil Joseph, responsável por Lemonade de Beyoncé, e por vídeos de artistas como Kendrick Lamar ou FKA Twigs.

Este documentário faz-se acompanhar por Live At Earls Court, registo do concerto que os Arcade Fire deram na sala londrina com o mesmo nome, a 6 de junho de 2014, durante a digressão em torno de Reflektor.

Documentário e concerto estarão disponíveis em DVD e Blu-ray a partir do dia 27, sendo que existirá igualmente uma edição em formato digital, a sair no dia 17 de fevereiro.