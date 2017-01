MSC Cruzeiros inicia construções na Ocean Cay MSC Marine Reserve

A MSC Cruzeiros, maior companhia privada de cruzeiros do mundo com sede na Suíça, líder de mercado na Europa, incluindo Portugal, na América do Sul e Sul de África, deu início à construção da Ocean Cay MSC Marine Reserve. Situada no sul de Bimini, nas Bahamas, a ilha está a ser criada para se tornar num paraíso natural exclusivo para os viajantes da MSC Cruzeiros a partir de Novembro de 2018.

O Honorável Senhor Gladstone Christie, Primeiro Ministro das Bahamas, juntou-se a Pierfrancesco Vago, Executive Chairman da MSC Cruises, na Cerimónia oficial de Inauguração, juntamente com outros ministros e representantes do governo das Bahamas. Este notável acontecimento marca o início oficial dos trabalhos que vão transformar este antigo local industrial de extracção de areia no seu estado originalmente preservado.

O desenvolvimento da Ocean Cay MSC Marine Reserve faz parte do plano de investimento sem precedentes de €9 mil milhões da MSC Cruzeiros, que inclui a construção de 11 novos navios inteligentes de próxima geração, que entrarão ao serviço entre 2017 e 2026. A primeira fase de desenvolvimento da reserva marinha começa agora, uma vez que foi limpo da ilha todas as infraestruturas industriais anteriormente existentes para que seja possível, novamente, a sua transformação numa reserva marinha intocada.

Durante o evento da Cerimónia de Inauguração, Pierfrancesco Vago, Executive Chairman da MSC Cruises, afirmou que: “Trabalhando em parceria com o Governo das Bahamas, o nosso objectivo é transformar um deserto industrial num ambiente próspero de igual modo para os homens e para a natureza, trazendo toda a ilha e as águas que a rodeiam de volta à sua condição original. E ao fazê-lo, aumentaremos substancialmente o já forte investimento do Grupo na economia das Bahamas, proporcionando também, a longo prazo, novas oportunidades de emprego para a população local.”

“Como testemunho da nossa capacidade de inovação, serão construídos um cais e um porto dedicados que permitirão aos nossos navios atracar directamente na Ocean Cay MSC Marine Reserve. A ilha tornar-se-á, assim, uma perfeita extensão do navio.”

Gianluca Suprani, Head of Global Port Development and Shore Side Activities da MSC Cruises, acrescentou que: ”Situada apenas a 104 kms a Este de Miami, Flórida, a Ocean Cay MSC Marine Reserve oferece uma lindíssima costa com 3475 metros rodeada por águas azuis cristalinas repletas de vida marinha singular. A ilha dispõe de alguns dos melhores areais de aragonite no mundo e, quando os trabalhos estiverem terminados, as suas águas ficarão novamente repletas de corais e de uma vida marinha bastante rica. Tornar-se-á num verdadeiro destino exclusivo que permitirá aos viajantes da MSC Cruzeiros conhecerem o melhor que as Caraíbas têm para oferecer.”

Um abrangente plano paisagístico vai incluir a plantação de uma grande variedade de árvores, ervas, flores e arbustos indígenas das Caraíbas na ilha, que regressarão ao seu exuberante habitat natural.

O MSC Seaside e outros navios da MSC Cruzeiros que estarão a navegar pelas Caraíbas, realizarão escalas regulares na Ocean Cay MSC Marine Reserve incluídas nos seus itinerários, a partir de Novembro de 2018.