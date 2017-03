MSC Cruzeiros vence ‘Melhor Empresa/Representante de Cruzeiros’ nos Publituris Trade Awards 2017

A MSC Cruzeiros foi a companhia vencedora do prémio “Melhor Empresa/Representante de Cruzeiros” nos Publituris Portugal Trade Awards 2017, pelo terceiro ano consecutivo. A entrega dos prémios decorreu esta manhã na FIL, no primeiro dia da 29º edição da BTL – Feira de Turismo de Lisboa, que decorre até ao próximo Domingo, dia 19 de Março.

Com o objectivo de distinguir a capacidade de inovação das empresas, bem como a excelência do turismo em Portugal, os Publituris Portugal Trade Awards 2017 reconheceram, entre os cinco nomeados, a MSC Cruzeiros como a melhor companhia de cruzeiros a operar em Portugal em 2016. O galardão é atribuído anualmente, sendo os vencedores de cada categoria escolhidos entre uma média ponderada dos votos, exclusivamente online, dos assinantes da newsletter do Publituris (40%) e dos votos do júri (60%), composto por diversas personalidades do sector turístico.

Eduardo Cabrita, Director Geral da MSC Cruzeiros em Portugal, afirma que: “É com um enorme orgulho que recebo este prémio pelo terceiro ano consecutivo, em nome de toda a equipa da MSC Cruzeiros Portugal. 2016 foi, uma vez mais, um ano muito positivo para nós e queria agradecer o magnífico trabalho e dedicação que a equipa da MSC Cruzeiros Portugal tem feito diariamente para um objectivo comum desde a abertura do nosso escritório em Lisboa em 2010, e sem o qual estes feitos não seriam possíveis. Somos líderes de mercado em Portugal há quatro anos consecutivos, continuamos a companhia número um na Europa e o ano de 2017 adivinha-se mais um ano de grandes novidades e conquistas para nós. É uma grande honra para a MSC Cruzeiros ser novamente distinguida com este galardão de referência nacional e sinto-me orgulhoso por fazer parte desta equipa e pelos resultados e objectivos que temos alcançados juntos ao longo destes anos.”

Líder de mercado em Portugal pelo quarto ano consecutivo, a MSC Cruzeiros terminou o ano de 2016 com um total de 20.542 passageiros portugueses, com um aumento de 14,8% face a 2015, atingindo cerca de 41% de quota de mercado no nosso país. Com um rápido crescimento desde a abertura dos escritórios em Portugal em 2010, mantém uma forte aposta no mercado português com operações regulares de embarques e desembarques no porto de Lisboa e em 2018 realizará a sua escala inaugural no porto de Leixões, tornando-se na primeira companhia de cruzeiros a permitir embarques no Porto Cruise Terminal.

Este ano a MSC Cruzeiros disponibilizará dois novos navios aos amantes de cruzeiros, o MSC Meraviglia, a partir de Junho no Mediterrâneo, e o MSC Seaside a partir de Dezembro, com partidas do porto de Miami para as Caraíbas. Os portugueses terão a possibilidade de conhecer em primeira mão os dois novos mega navios de próxima geração da companhia, os primeiros das suas classes, nas suas viagens inaugurais – o MSC Meraviglia estará em Lisboa no dia 7 de Junho e o MSC Seaside passará no Funchal no dia 10 de Dezembro de 2017.

Presente em 45 países, a MSC Cruzeiros, também líder na Europa, é a maior companhia privada de cruzeiros do mundo e navega todo o ano no Mediterrâneo, Cuba e Caraíbas oferecendo uma vasta gama de itinerários no Norte Europa, no Oceano Atlântico, Antilhas, América do Sul, África do Sul, bem como no Dubai, Abu Dhabi e Sir Bani Yas. Oferece centenas de extraordinários destinos em 73 países por todo o mundo, realizando as férias de sonho a cerca de 1.7 milhões de pessoas nos 12 navios ultramodernos da Companhia.