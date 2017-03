Nas bancas a edição 903 do Tribuna da Madeira

Edição Nº 903 – 17/03/2017 do Semanário Tribuna da Madeira em formato digital ( pdf ) por apenas 1 €

“Na Madeira mandam os madeirenses”

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, não quer saber de polémicas. E já garantiu que a mudança de nome do Aeroporto da Madeira, que a partir de 29 de Março leva o nome de Cristiano Ronaldo, está imune a interferências de Lisboa.

Caminhos Reais “um valioso activo turístico”

Associação do Caminho Real da Madeira foi apresentada ao público.

Floresta madeirense ‘continua ameaçada’

Hélder Spínola alerta que a progressão de plantas invasoras na Floresta Laurissilva, o “desinvestimento na proteção de elementos florísticos raros e ameaçados” e os incêndios colocam em sério risco os nossos recursos florestais.

Hortas “perturbam” moradores

Denunciam o alegado abuso por parte de alguns proprietários das Hortas Municipais Ajuda II no que se refere ao estacionamento que chega a privá-los de entrar nas suas habitações, à deposição de lixo e à falta de sanitários no local.

Defesa do Consumidor lança campanha para a população sénior

Em 2016, 6.200 pessoas deslocaram-se ao Serviço de Defesa do Consumidor para pedir informações e aconselhamento.

Comunidade educativa tira dúvidas sobre o eTwinning

Neste momento, encontram-se registados no Portal eTwinning cerca de 3000 escolas portuguesas, 10 000 professores e 5000 projetos realizados entre escolas portuguesas e escolas de outros países europeus.

Hotelaria madeirense mantém rota de crescimento

No mês de janeiro de 2017, o total de dormidas na Região Autónoma da Madeira rondou os 454,4 milhares, enquanto os proveitos totais e de aposento atingiram os 22,6 e 14,5 milhões de euros, respetivamente.

Rede de Bibliotecas Escolares assinala o Dia Mundial da Saúde Oral

A Direção-Geral da Saúde, a Rede de Bibliotecas Escolares e o Plano Nacional de Leitura no âmbito do projeto SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares) assinalam, no próximo dia 20 de março, o Dia Mundial da Saúde Oral, numa cerimónia que terá lugar no Auditório da Escola Secundária D. Pedro V, em Lisboa.

Investimentos agrícolas com apoios superiores a 7,4 milhões de euros

O secretário regional da Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, deu parecer positivo a 63 candidaturas apresentadas no âmbito do PRODERAM – Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira, cujo valor total de apoio é de 4.560.789,68 euros. Este montante representa um investimento total proposto na ordem dos 7.496.873.58 euros.

9ª edição do Curso em Empreendedorismo e Inovação Empresarial

Esta iniciativa, promovida pela Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, através da Startup Madeira, decorre de 10 a 12 de abril de 2017, em Santa Cruz. As inscrições poderão ser feitas até ao próximo dia 23 de março nos escritórios da Startup Madeira ou através do email info@rs4e.com.

Simone de Oliveira traz “Intimidades” ao Funchal

A cantora Simone de Oliveira, acompanhada pelo Maestro Nuno Feist, sobe ao palco do auditório do Centro de Congressos da Madeira no dia 7 de abril, pelas 21h30, com o seu concerto biográfico “Intimidades” . O bilhete tem um preço único de 15,00€.