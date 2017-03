Nós, Cidadãos! reúne com o Secretário Regional da Educação

O partido Nós, Cidadãos! – Madeira e Porto Santo reúne está manhã, pelas 10h30, com o Secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho, no Edifício do Governo Regional, na Avenida Zarco.

O partido pretende conhecer a visão do Governo Regional, em particular da Secretaria da Educação, relativamente a um conjunto de matérias, nesta área governativa, a médio e longo prazo, tais como: a proposta da SRE de criar um quadro de zona único para a Região Autónoma da Madeira, já no próximo concurso regional de professores e educadores; a conjuntura negocial entre a Secretaria Regional da Educação e o Ministério da Educação quanto à revisão do regime jurídico do concurso de professores e educadores a nível nacional; a problemática da indisciplina nas salas de aula na região; os motivos/razões (e explicação) do aumento da taxa de abandono escolar precoce na RAM; a implementação das alterações (reforma) curriculares nas escolas da RAM no próximo ano lectivo; e o investimento na escola pública da região.