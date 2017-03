“Quinteto de Metais MadBrass5” na Assembleia

Realiza-se neste sábado, dia 18, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, o Concerto de Música de Câmara “Quinteto de Metais MadBrass5”.

O Quinteto de Metais MadBrass5, formado por 5 instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira, tem como principal objetivo a divulgação de repertório original para esta formação, assim como adaptações de obras de referência de variados compositores dos últimos 400 anos da história da música.

“As propostas musicais deste grupo, destacam-se sobretudo pelas características brilhantes dos timbres dos seus instrumentos, assim como por sugestões diferenciadas baseadas no extenso repertório existente. O trabalho e a importância destas abordagens em grupos mais reduzidos são uma mais-valia para o resultado do naipe em orquestra”, afirmou Norberto Gomes, Diretor Artístico.

Os bilhetes custam entre 10 e 5 euros, e estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center – Loja Naturalmente Português (Piso 1), das 09:00 às 22:00, e no dia do concerto no local, a partir das 14 horas.