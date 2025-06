Nas bancas a edição 1332 do Tribuna da Madeira

“Negócio ruinoso” das vias-rápidas

O JPP afirma que mais de 190 mil euros por dia é quanto os madeirenses e porto-santenses já desembolsaram dos seus impostos para os cofres da Via Expresso e Via Litoral, no âmbito das parcerias público-privadas rodoviárias.

“Eduardo Jesus revelou a arrogância de quem não admite oposição”

Uma semana depois, o caso parece ter sido ‘abafado’ como se tratasse de uma situação dita ‘normal’. Os termos usados, na altura, por Eduardo Jesus, na ALRAM, de “gaja”, “bardamerda” e “palhaço-mor”, entre outro mais gravoso, dirigidos a duas deputadas do PS e um deputado do JPP, suscitaram a condenação por parte de várias figuras da política regional.

“Pela força não cedemos”

Governo e sindicato resistem a concessões na greve dos motoristas. Os motoristas de autocarros afectos ao SNMOT avançaram para uma greve de dois dias em defesa de uma actualização salarial e redução de horário de trabalho para as 35 horas semanais. A 4 de Junho, quando foi anunciada a paralisação, o Governo Regional afirmou-se “disponível” para negociar com os sindicatos. Antes, contudo, Miguel Albuquerque já tinha sido acusado de não respeitar os compromissos que havia assumido na campanha eleitoral para as últimas Legislativas Regionais.

Autarquia governa “com base em sorte fiscal”

O grupo do PS na Assembleia Municipal do Funchal deixou reparos às contas consolidadas da autarquia, as quais, no seu entender, perpetuam diversas fragilidades. Na reunião da Assembleia Municipal, para debater a prestação de contas do município referente ao exercício de 2024, a deputada Andreia Caetano deu nota que, de 2023 para 2024, a edilidade registou um aumento de rendimentos na ordem de 14,3%, equivalente a 16 milhões de euros, e que, entre 2021 e 2024, esse acréscimo foi de quase 50%, ou seja, 41 milhões de euros. Ainda que a dívida tenha diminuído e que este tenha sido destacado como o maior orçamento de sempre, a socialista refere que o mesmo ficou muito aquém do desejável, sendo que, se não fosse o aumento dos rendimentos em 16 milhões de euros, o resultado líquido consolidado seria negativo.

Compromisso com a “inovação” e a “gestão sustentável”

Está reaberto o Passeio Marítimo entre Funchal e Câmara de Lobos, depois de concluídas as últimas obras de reabilitação daquela que é uma das promenades mais concorridas da Madeira. Os trabalhos de intervenção no eixo pedonal entre a Praia Formosa e os Socorridos têm sido recorrentes e, desta vez, custaram “mais de 1 milhão de euros”. Avaliações à infraestrutura já concluíram que o projecto inicial e a execução da obra não foram “as mais exigentes”.

“Drama Humano” na PSP e GNR

O deputado Francisco Gomes, eleito pelo CHEGA para a Assembleia da República, manifestou-se “profundamente alarmado” com os dados recentemente divulgados pelo estudo da Unidade de Investigação do Sindicato Independente dos Agentes da Polícia, o qual contou com a participação de 4 115 famílias de agentes da PSP.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online