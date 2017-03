MSC Cruzeiros oferece bebidas ilimitadas às refeições no Verão 2017

A MSC Cruzeiros lançou hoje a nova Promoção ‘Bebidas às Refeições’, para novas reservas em mais de 350 partidas seleccionadas para o Verão 2017, com a oferta de bebidas ilimitadas às refeições. A campanha já se encontra disponível em itinerários pelo Mediterrâneo, Norte da Europa e Caraíbas e possibilita ainda que os passageiros possam efectuar um upgrade para o pacote de bebidas Tudo-Incluído 24 horas, pagando apenas um valor adicional de €9.5 por noite, por pessoa.

O Pacote de Bebidas às Refeições – Restaurante inclui consumo ilimitado de uma selecção de bebidas alcoólicas e não-alcoólicas incluindo vinho da casa, cerveja à pressão, refrigerantes e água mineral durante o almoço e jantar, podendo estas serem consumidas nos restaurantes principais e no buffet self-service, mas não nos restaurantes de especialidade.

Para as históricas cidades eternas do Mediterrâneo, a MSC Cruzeiros destaca o itinerário de sete noites pelo Mediterrâneo Ocidental a bordo do MSC Meraviglia, com oferta de bebidas ilimitadas às refeições nesta temporada de Verão. Com cruzeiros seleccionados de Barcelona, Marselha e Génova será possível embarcar no novíssimo navio entre 30 de Junho e 10 de Novembro para conhecer maravilhosas cidades como Nápoles, Messina ou La Valletta. Estão também incluídos nesta promoção os cruzeiros de sete noites pela mesma região a bordo do MSC Splendida, MSC Armonia e MSC Orchestra com saídas de Barcelona, Valência, Marselha, Civitavecchia e Génova, onde será possível visitar o melhor de países como Espanha, França ou Itália e ainda aproveitar as magníficas praias das Ilhas Baleares entre Junho e Outubro.

Para quem prefere umas férias pelo Mediterrâneo Oriental, estão incluídos os cruzeiros de sete noites com partida e chegada a Veneza, onde os portugueses poderão conhecer maravilhosos locais como as Ilhas Gregas ou cidades como Katakolon, Dubrovnik ou o novo destino destaque da MSC Cruzeiros para este Verão – Sarande. As partidas a bordo do MSC Musica estão disponíveis entre 25 de Junho e 29 de Outubro; a bordo do MSC Poesia entre 17 de Junho e 28 de Outubro; e a bordo do MSC Sinfonia entre 1 de Julho e 30 de Setembro. Em determinadas partidas existe a possibilidade de adquirir e usufruir do pacote especial com voos e transferes incluídos Lisboa-Veneza-Lisboa da MSC Cruzeiros.

A campanha abrange também cruzeiros seleccionados pelas paisagens naturais do Norte da Europa, num duplo itinerário pelo Báltico e Fiordes da Noruega a bordo do MSC Fantasia, com embarque e desembarque em Copenhaga entre 18 de Junho e 3 Setembro. Em determinadas partidas existe igualmente a possibilidade de adquirir o pacote especial com voo incluído da MSC Cruzeiros, que incluem o cruzeiro de sete noites, transfers e ainda o voo Lisboa-Copenhaga-Lisboa.

Este ano, o Verão também pode ser nas Caraíbas com bebidas ilimitadas às refeições. Entre 1 de Abril e 28 de Outubro estão disponíveis três itinerários diferentes para as Caraíbas Ocidentais e Orientais a bordo do MSC Divina – dois de sete e um de catorze noites, unindo os dois cruzeiros de sete noites num só. Com partidas de Miami, será possível visitar países como a Jamaica, Ilhas Caimão, México, Bahamas, Porto Rico, entre outras ilhas repletas de praias de sonho, numa viagem inesquecível.

A Promoção ‘Bebidas às Refeições’ inclui a oferta do Pacote de Bebidas às Refeições – Restaurante para 2 pessoas e é válida para camarotes interior, vista mar ou varanda Bella ou Fantastica. Os Camarotes com 3ª e 4ª camas terão de adquirir o pacote respectivo (Adulto ou Criança). Promoção é válida a partir de 1 Março de 2017, somente para novas reservas, limitada à disponibilidade e não acumulável com outras ofertas e/ou promoções, excepto MSC Voyagers Club. O upgrade para o pacote de bebidas Tudo-Incluído 24 horas é apenas válido para reservas já confirmadas com promoção Bebidas às Refeições.