Portugal e Espanha reforçam coordenação de projetos de ligação ferroviária

O Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, reuniu com o Ministro do Fomento espanhol, Ínigo de la Serna, em Madrid, onde decidiram reforçar a coordenação técnica na modernização das ligações ferroviárias.

«A nossa primeira decisão foi que, a partir de aqui, realizaremos – com uma periocidade não superior a três meses – reuniões de trabalho entre as nossas equipas técnicas», disse Pedro Marques, numa conferência de imprensa após a reunião com Ínigo de la Serna.

O Ministro sublinhou que Portugal e Espanha têm «investimentos importantes dos dois lados da fronteira, que devem e estão a avançar de forma coordenada»: o corredor norte (ligação Aveiro-Vilar Formoso-Salamanca), o corredor sul (ligação Sines-Caia-Madrid) e a linha do Minho (Porto-Valença-Vigo).

«Estas ligações são de enorme importância, especialmente os corredores norte e sul, para ligar os portos portugueses – Leixões, Aveiro, Setúbal e Sines – à fronteira espanhola e à Europa», referiu ainda Pedro Marques.

O Ministro lembrou também que «a eletrificação em curso da linha entre Nine (norte do Porto) e a fronteira, há muito esperada, vai permitir ter, até 2019, todas as linhas ferroviárias do noroeste da Península Ibérica eletrificadas».

«No caso da construção da nova linha entre Évora e a fronteira, será muito significativo o impacto na competitividade das ligações ferroviárias, principalmente no transporte de mercadorias de Sines para Espanha e a Europa», acrescentou Pedro Marques.

O Ministro concluiu: «Estamos a executar um plano de investimentos superior a dois mil milhões de euros» que visa «aproximar muito as cidades portuguesas e espanholas».

O balanço destes projetos entre Portugal e Espanha será feito na Cimeira Luso-espanhola, que se prevê decorrer em maio.