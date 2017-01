O Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, afirmou que o investimento na ferrovia é prioritário para o Governo: «O objetivo é tornar a nossa ferrovia mais competitiva».

E acrescentou: «Para isso, vamos desenvolver um programa de investimento muito alargado ao longo dos próximos anos, superior a dois mil milhões de euros».

Estas declarações foram feitas em Viana do Castelo, após a consignação da empreitada de eletrificação da Linha do Minho entre aquela cidade e Nine.

Sublinhando a necessidade do investimento na ferrovia chegar ao terreno, o Ministro lembrou que «o investimento público, incluindo na ferrovia, foi claramente desconsiderado ao longo dos últimos anos em Portugal, uma tendência que o atual Governo quer inverter».

«Um investimento público criterioso e de qualidade acrescenta mais competitividade para as empresas nacionais e aproxima o emprego de Portugal», referiu ainda Pedro Marques, acrescentando que «é preciso distinguir, saber fazer, priorizar, mas fazer o bom investimento público».

A eletrificação do troço entre Nine e Viana do Castelo, da Linha do Minho, vai custar 16 milhões e estará concluída no terceiro trimestre de 2018.

Em fevereiro, deverá ser lançado concurso público para eletrificação do troço entre Viana do Castelo e Valença, pelo valor de 23 milhões de euros.

No total, as obras de modernização e eletrificação da Linha do Minho entre Nine e Valença vão custar 83,2 milhões de euros, e estarão concluídas em inícios de 2020.

Estas obras vão permitir reduzir o tempo do trajeto e baixar entre 20% a 30% o custo médio dos fretes de carga.