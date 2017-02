Esgrima: Madeira esteve representada no Campeonato Nacional de Cadetes em Viana do Castelo

No passado fim-de-semana, dias 11 e 12 de fevereiro, na Escola Secundária de Monserrate, em Viana do Castelo, a Madeira esteve representada no Campeonato Nacional de Cadetes de Esgrima, na arma florete.

Na prova de Cadetes Femininos Maria Spínola (CDRSantanense) sai em 8º, na classificação pós poules. Na fase de eliminatórias vence no quadro de 32 por 15-2 à Mariana Araújo (GCP), volta a vencer no quadro de 16, por 15-5, à Elvira Pacheco (GCP), no entanto vê o seu trajeto dificultado ao encontrar no quadro de 8 a Marta Caride (SCP), a nº 1 da prova, com a qual perde por 15-10. A atleta madeirense termina em 8º lugar da classificação geral e vê assim caída por terra a conquista do 3º lugar do Campeonato Nacional, após ter conquistado com regularidade o pódio nas provas de circuito. No entanto a atleta vai continuar a trabalhar para conseguir subir ao pódio no Campeonato Nacional de Juniores. Participaram também pela primeira vez no Nacional de Cadetes Femininos a Teresa Afonseca (CDRSantanense) em 16º posto e a Cláudia Gomes em 24º.

Nos Cadetes Masculinos o atirador Pedro Rodrigues (CD1ºMaio) conquista o 16º lugar, o Miguel Nóbrega (CD1ºMaio) o 18º, o Alexandre Câmara o 21º e o Diogo Gouveia (CD1ºMaio) o 32º, em 40 participantes.

Nas provas de equipas, a equipa feminina do CDRSantanense (Maria S., Teresa A. e Cláudia G.) fica em 5º lugar em 7 participantes e a equipa masculina do CD1ºMaio (Miguel Nóbrega, András Juhász, Pedro Rodrigues e Diogo Gouveia) ficam em 7º em 10 participantes.