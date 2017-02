Benfica vence Dortmund por 1-0

O SL Benfica conseguiu, ontem, uma vitória importante sobre o Borussia Dortmund, em encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões Europeus.

Um golo do internacional grego Kostas Mitroglou (49′) permite que os atuais campeões nacionais viagem para a Alemanha com uma vantagem mínima, mas significativa.

O encontro da segunda mão está marcado para o próximo dia 8 de março, pelas 19h45.

Recorde-se que o outro representante português em prova, FC Porto, entra em campo esta quarta-feira, no Estádio do Dragão, para o primeiro confronto desta eliminatória com a Juventus.