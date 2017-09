Árbitros portugueses nomeados pela UEFA para jogos da Liga dos Campeões

Jorge Sousa e Artur Soares Dias foram nomeados pela UEFA para jogos da Liga dos Campeões, marcados para terça e quarta-feira, respetivamente.

Jorge Sousa vai apitar o encontro do Grupo F entre o Manchester City e o Shakhtar Donetsk, em Inglaterra. Terá como assistentes Álvaro Mesquita e Ricardo Santos, com Nuno Pereira como quarto árbitro. Os árbitros adicionais serão Carlos Xistra e Fábio Veríssimo.

Quanto a Artur Soares Dias, a sua partida será no Azerbaijão e vai envolver as formações do Qarabag e da Roma, a contar para o Grupo C. Os seus assistentes serão Rui Licínio e Paulo Soares, enquanto Bruno Rodrigues será o quarto árbitro. Tiago Martins e João Pinheiro vão ser os árbitros adicionais.

Luís Godinho foi nomeado para o jogo da Liga Jovem da UEFA entre o Bordéus e o Salzburgo, a disputar esta terça-feira em Mérignac; os seus assistentes serão Rui Teixeira e Nélson Moniz. Rui Rodrigues será o quarto árbitro do Sporting-Barcelona, para a mesma competição, marcado para quarta-feira, um jogo que terá António Costa como observador.

Lucílio Baptista estará na Finlândia como observador no Grupo 4 de apuramento para o Campeonato do Mundo de Sub-17, entre esta quarta-feira e o próximo dia 3 de outubro.