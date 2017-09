Detidas duas mulheres pelos crimes de violência doméstica e exposição ou abandono

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, identificou e deteve duas mulheres, uma das quais suspeita da prática reiterada dos crimes de violência doméstica e de exposição ou abandono, agravado pelo resultado morte, sendo vítima um menor de apenas sete anos de idade, seu descendente direto, e a outra também suspeita da prática deste segundo tipo criminal.

Os crimes ocorreram ao longo de vários meses a esta parte, tendo culminado na queda mortal do referido menor desde a varanda do 3º andar de um prédio, em regime de propriedade horizontal, destinada a habitação, localizado na cidade da Guarda.

As detidas, com as idades de 49 e 28 anos, vão agora ser presentes às competentes autoridades judiciárias, para primeiro interrogatório e eventual submissão a adequadas medidas de coação.