Início letivo dos cursos EFA nos Centros Comunitários da CMF

A Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Educação na Câmara Municipal do Funchal, esteve presente, esta semana, no início do novo ano letivo dos Curso EFA, que atribuem equivalências ao 6º, 9º e 12º anos de escolaridade, e que são ministrados em vários centros comunitários geridos pela Sociohabitafunchal, E.M., com o objetivo de conjugar a inclusão, a promoção da educação e o desenvolvimento sociocultural dos moradores dos empreendimentos de habitação social do Município. São os casos dos Centros Comunitários do Pico dos Barcelos, do Music@rte, em Santo Amaro, e do Atelier de Artes Plásticas da Quinta Falcão.

Ao lado do Prof. Nuno Jardim, da parte da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro, que é o estabelecimento que assegura a componente letiva em questão, Madalena Nunes ressalvou aquele que “tem sido o investimento do Município na Educação”, sublinhando que a autarquia “valoriza bastante esta ferramenta de atribuição de competências a pessoas que, em muitos casos, não tiveram oportunidade para isso noutras fases da sua vida. Quem frequenta estes cursos tem dividendos claros a nível de valorização pessoal e profissional, e esse é um dos princípios orientadores de uma Cidade Educadora, condição que o Funchal muito preza e para a qual tem trabalhado com afinco ao longo dos últimos anos”, concluiu.