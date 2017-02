Concerto de Música de Câmara no Salão Nobre da Assembleia

A Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (entidade que gere a Orquestra Clássica da Madeira), apresenta um concerto de Música de Câmara protagonizado pelo agrupamento “Quinteto de Sopros Atlântida ”. O evento terá lugar no próximo sábado, 18 de fevereiro, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

“Quinteto de Sopros Atlântida!

Um concerto de música de câmara a não perder! As variadas cores sonoras no timbre dos instrumentos do naipe dos sopros!

O Quinteto Atlântida, formado por 5 instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira, na sua atividade, interpreta obras originais de vários compositores, assim como aborda transcrições baseadas em grandes temas que ficaram na história da música como referência de determinada época.

As propostas musicais deste grupo, destacam-se sobretudo pelas características sonoras e de timbre dos seus instrumentos, assim como por sugestões diferenciadas baseadas no extenso repertório existente.

O compromisso musical através do trabalho da dinâmica, da articulação, e do sentir a pulsação rítmica, e a importância destas abordagens em grupos mais reduzidos com uma exposição individualizada dos músicos em palco, são uma mais-valia para o resultado do naipe em orquestra.

Neste concerto, teremos a oportunidade de ouvir de Haydn “Divertimento”; de Grieg as “Danças Norueguesas Nº 2 e Nº4”; de Acácio Pestana “Lembrança para Quinteto de Sopros”; e de Nielsen “Quinteto”.

No emblemático Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, num ambiente especial, venha ouvir Pedro Camacho na flauta transversal, Louise Whipham no oboé, José Barros no clarinete, Manuel Balbino no fagote e Rúben Silva na trompa.