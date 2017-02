O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu ontem, dia 14 de fevereiro, no Palácio de São Lourenço, pelas 10h30, a Embaixadora da Finlândia, Tarja Laitiainen e pelas 15ha Embaixadora da República da Africa do Sul, Mmamokwena Junior Gaoretelelwe, no Palácio de São Lourenço, em audiência.