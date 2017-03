20 novos postos de trabalho aprovados no âmbito do PEED

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS), através do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), celebrou seis contratos de concessão com igual número de inscritos naquele instituto, no âmbito do Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED).

Os seis projetos empresariais apresentados por cidadãos em situação de desemprego ao IEM, ao abrigo do PEED, contemplam a criação de 11 novos postos de trabalho, sendo apoiados pelo instituto público em montante superior a 113 mil euros.

Em 2017, o IEM aprovou a criação de 20 novos postos de trabalho no âmbito das medidas de empreendedorismo e de criação do próprio emprego com o apoio financeiro a rondar os 196 mil euros.

Os contratos de concessão PEED decorrem da apresentação de ideias de negócio por desempregados inscritos.