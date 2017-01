IEM ‘motiva e responsabiliza com metas’

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Instituto de Emprego da Madeira, envolveu entre os meses de abril e dezembro de 2016 um conjunto de 68 desempregados de longa duração – cidadãos inscritos há mais de um ano – num projeto de coaching orientado para a motivação, planeamento e ação.

A par das ferramentas motivacionais, da consciencialização e responsabilização do indivíduo, o programa incluiu a criação de um plano de ação com metas definidas. “Isto é uma nova ferramenta cada vez mais utilizada com o propósito de dotar e capacitar as pessoas de novas competências”, indicou, à margem da cerimónia de entrega de certificados, Rubina Leal, governante com a tutela do Emprego.

“Pese embora a necessidade premente em encontrar uma inserção no mercado de trabalho, entendemos que este acompanhamento permite a todos estes desempregados de longa duração uma verdadeira alteração nas suas atitudes e comportamentos, que terão inevitavelmente, reflexos a nível profissional, mas, também, a nível pessoal e emocional”, concluiu.