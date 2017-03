Museu de Santa Maria recebe exposição sobre a Ferrari

A Direção Regional da Cultura, através do Museu de Santa Maria, inaugura esta sexta-feira, dia 10 de março, uma exposição sobre a Ferrari, que inclui cerca de uma centena de miniaturas. Trata-se de uma coleção particular, que evoca a história de uma das mais míticas marcas automobilísticas de todos os tempos, através da biografia do seu fundador, Enzo Ferrari, e da origem do seu logotipo, o ‘Cavallino Rampante’.

Nesta mostra estão patentes 95 miniaturas à escala 1:43, que atravessam a carreira da Ferrari ao longo de 67 anos, desde a Formula 1 e respetivos Campeões do Mundo ao serviço desta marca, até aos Sport Protótipos (Le Mans), carros de turismo, carros do extinto Campeonato CAN AM e também os clássicos da marca.

Esta exposição, que estará patente até 30 de abril, pode ser visitada no horário normal de funcionamento do museu.