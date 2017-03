Museu de Santa Maria expõe capas de discos desenhadas por Andy Warhol

O Museu de Santa Maria tem patente até 30 de abril, no restaurante “Espaço em Cena”, em Vila do Porto, uma exposição de algumas das mais icónicas capas de discos desenhadas por Andy Warhol.

Andy Warhol, pintor e cineasta norte-americano, foi um dos maiores representantes do movimento da pop art, tendo realizado a sua primeira mostra individual em 1952, na Hugo Gallery, onde apresentou 15 desenhos baseados na obra de Truman Capote.

Os anos 60 marcaram uma viragem na sua carreira de artista plástico, quando passou a utilizar motivos e conceitos da publicidade nas suas obras, com o uso de cores fortes e brilhantes e tintas acrílicas, sendo também nesta altura que reinventa a pop art, com a reprodução mecânica dos seus múltiplos serigráficos, com temas do quotidiano, artigos de consumo e conhecidas celebridades.

No total, Andy Warhol realizou e concebeu o projeto gráfico de mais de uma centena de capas de discos, uma parte das quais está agora patente nesta exposição.