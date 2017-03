Universidade de Coimbra reflete sobre o Código da praxe

“Dar a conhecer a história e a tradição da praxe” e, ao mesmo tempo, aproveitar para “refletir acerca dos seus verdadeiros valores e princípios” são os objetivos do ciclo de debates organizado pelo Conselho de Veteranos da Universidade de Coimbra (UC) no âmbito das comemorações dos 60 anos de existência do Código da Praxe da UC.

Os debates, que têm lugar a 11 e 12 de março, sábado e domingo, no Auditório da Reitoria da UC, vão abordar temas como a história e evolução da praxe e respetivo código, “mas também a história da Universidade, dos Estudantes e da Canção de Coimbra”. De acordo com a organização, pretende-se “perceber de que forma [a praxe] continua a estar inserida e a fazer sentido na nossa sociedade”.