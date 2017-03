Lufthansa investe 500 milhões de euros em conteúdos digitais personalizadas

Até 2020, o Grupo Lufthansa irá investir 500 milhões de euros no desenvolvimento e no melhoramento de ofertas digitais personalizadas, indo ao encontro das preferências dos seus clientes . Por exemplo, os viajantes podem teledescarregar 250 jornais e revistas – somente em Fevereiro foram feitos mais de 200 mil teledescarregamentos o que mostra o êxito desta oferta -, colocar as suas perguntas à chatbot “Mildred” sobre os melhores preços para os voos ou aceder às informações actuais sobre os seus voos com o Relógio da Apple em pleno voo

“Na Lufthansa, a digitalização é muito mais do que somente desenvolver novas aplicações. Oferecemos aos nossos clientes o último grito da tecnologia para assim responder ir ao encontro das suas necessidades e dar-lhes o maior apoio possível durante as suas viagens”, salientou Harry Hohmeister, membro do Conselho Executivo do Grupo Lufthansa e responsável pelas companhias aéreas de placa giratória. “Não se trata somente de grandes inovações, mas também de pequenas coisas que tornam o ato de viajar connosco mais agradável, mais confortável e mais personalizado”.

Na ITB, a companhia anunciou, ainda, a nova Business Class para o Boeing Triple Seven X, que descolará pela primeira vez em 2020. A personalização e digitalização perfeitas são também o tema da nova geração de assentos agora desenvolvidos: os passageiros podem controlar os seus assentos a partir dos seus próprios telemóveis ou tablets, usando uma tecnologia sem fios. A posição do assento assim como o entretenimento a bordo podem ser controlados directamente através dos seus aparelhos pessoais.

O grupo indicou também que o departamento de vendas foi também reestruturado no ano passado em todas as companhias aéreas de placa giratória do Grupo Lufthansa, que, disponibiliza agora um novo tipo de tarifa: bilhetes de ida para destinos europeus.

Ainda em 2017, o Grupo Lufthansa irá continuar a alargar os seus canais directos. O objectivo a longo prazo é ser pioneiro, oferecendo voos e serviços atractivos que vão ao encontro das necessidades cada vez mais especializadas e dinâmicas dos parceiros de vendas e de clientes institucionais. O Grupo Lufthansa começou a implementar a sua nova estratégia de vendas e distribuição em 2015. Com as soluções tecnológicas mais recentes, os nossos clientes irão beneficiar de conteúdos adicionais que não estavam disponíveis anteriormente assim como de serviços opcionais, mais inovadores, mais acessíveis e mais orientados para o cliente.