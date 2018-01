Companhias aéreas do Grupo Lufthansa atingem em 2017 o número mais alto de sempre de passageiros

Shares

Em dezembro de 2017, as companhias aéreas do Grupo Lufthansa deram as boas vindas a bordo a aproximadamente 9,3 milhões de passageiros, o que significa um aumento de 19,9% comparado com o mesmo período do ano anterior. Os assentos por quilómetro disponíveis aumentaram 14,2% em relação ao ano anterior enquanto as vendas subiram 15,9%. A taxa de ocupação melhorou, aumentando 1,1 pontos percentuais comparado com dezembro de 2016, para 78,9%. No total, as companhias aéreas do Grupo Lufthansa deram as boas vindas a bordo a aproximadamente 130 milhões de passageiros em 2017, quebrando assim mais um recorde. A taxa de ocupação nos 1,1 milhão de voos efetuados no ano passado registou um número recorde de 80,9 por cento. A taxa de câmbio continuou positiva em dezembro.

A capacidade de carga aumentou 6,6% em relação ao ano passado, enquanto as vendas de carga subiram 5,8% em termos de vendas tonelada-quilómetro. Assim, a taxa de ocupação de carga baixou 0,5 pontos percentuais em dezembro. No total, a capacidade de carga em 2017 foi 3,3% mais alta do que no ano anterior. Paralelamente, as vendas de carga aumentaram 7,4%, resultando numa taxa de ocupação 2,7 pontos percentuais mais altos do que em 2016.